صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1990 حالة بقرية منبال بمركز مطاى

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية منبال بمركز مطاى خلال يومي 1و2 فبراير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1990 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 334 حالة جراحة و 532 حالة أطفال، و 263 باطنة، و 104 قلب و127 نساء، و80 اسنان و271 جلدية و199 انف واذن، و80 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 165 تحاليل مختلفة وعمل 27 حالة موجات صوتيه، و 9 اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ147 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 129 متردد، وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.



القوافل الطبية



القوافل الطبية