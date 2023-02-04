سفير مصر فى بوجمبورا يلتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى البوروندى الجديد

كتب أحمد جمعة

التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر لدى جمهورية بوروندى، السيد Audace Niyonzima وزير المالية والتخطيط الاقتصادى البوروندى، وذلك في إطار مسار تطوير ودعم العلاقات المصرية البوروندية في مختلف المجالات.

وقدم السفير التهنئة للوزير البوروندى بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين، ومنوهاً إلى الدفعة القوية التي شهدتها العلاقات المصرية البوروندية في الفترة الأخيرة وخاصة في أعقاب زيارتى الرئيس البوروندى "إيفارست ندايشيمى" إلى القاهرة في مارس 2021 وكذا في نوفمبر 2022، وإلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لدعم كافة القطاعات التنموية والخدمية ببوروندى.

و قد تم خلال اللقاء استعراض اوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية بين البلدين ، و حيث اكد السفير المصري للوزير البوروندي على التطلع لبذل المزيد من الجهود المشتركة بين الجانبين للارتقاء اكثر بالعلاقات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارية الثنائية و بالنظر الي المستوى الذي وصلت اليه العلاقات السياسية الاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين من تميز و قوة . كما استعرض السفير ياسر العطوي بالتفصيل الامكانيات و الفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وقد أعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادى البوروندى من جانبه عن خالص الشكر والتقدير للاهتمام والدعم المصرى المستمر والمشهود لبلاده في كافة المجالات، مؤكداً على تطلعه للعمل عن قرب وعن كثب لدعم كافة الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى العلاقات الوثيقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين إلى مصاف أفضل.