حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية لـ909 من أهالى قرية بدسوق (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية عتل فرموان التابعة لقرية أبو مندور بمركز دسوق، اليوم السبت، إقبالا على القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 909 من المترددين عليها من أهالي القرية، وستقدم خدماتها للمواطنين، غداُ الأحد، مشيراً إلى أن القافلة شملت 9 تخصصات بـ 11 عيادة "2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، عيادة جراحه، عيادة نسا، عيادة عظام، عيادة تنظيم أسرة، عيادة جلدية، عيادة رمد، عيادة مسالك" ، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ( معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة )، بالإضافة الى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تستمر القافلة على مدار يومي السبت والأحد. وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان ، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة والعيادات المتنقلة. والكشف والعلاج مجانا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي أغا، منظم فريق إشراف القوافل الطبية، ورئاسة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية، وحضور نواب رئيس المدينة ، المهندسة رشا طيبة، والأستاذ فتحى يوسف، ومدير الادارة الصحية الدكتور محمد فوزى اغا ،ورئيس قرية أبو مندور، الاستاذ ايهاب الطوخى وفريق العمل المعاون لهم.



توافد السيدات عل القافلة



صرف الادوية مجانا



عيادة متنقلة ضمن قافلة حياة كريمة



تسجيل الحالات بالقافلة الطبية



اعضاء القافلة



اجراء التحاليل



اجراء الكشفق الطبي



اجراء الكشف الطبي عل مواطن