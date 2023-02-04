حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة اول العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية، وإزالة 105 حالات إشغال متنوعة، والتحفظ علي خلاطة مباني وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.