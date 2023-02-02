ضبط عامل وعاطل بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء بدسوق وسيدى سالم بكفر الشيخ

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد ضبط «ف. إ.ع» 19 سنة، عامل ومقيم بمدينة دسوق، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 520 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة»، حرز ضباط المباحث الجنائية المضبوطات، وجرى تحرير المحضر رقم 1044 لسنة 2023م جنايات قسم دسوق.

كما تمكنت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الحشيش، يقوم بترويجها في مركز سيدي سالم، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطل، "مسجل خطر" من ذوي المعلومات الجنائية، يقيم بمركز سيدي سالم ،بالاتجار فى المواد المخدرة ، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه "م .ا. ح" 55 سنة، يقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيشه، عثر بحوزته على كيلو جرام حشيش، وسلاح ناري " فرد خرطوش" ومبلغ مالي، وهاتف محمو، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.