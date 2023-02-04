اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

تغير لون الإفرازات المهبلية علامة مبكرة لخطر الإصابة بمرض السرطان

السبت، 04 فبراير 2023 07:00 م
تغير لون الإفرازات المهبلية علامة مبكرة لخطر الإصابة بمرض السرطان السرطان-صورة ارشيفية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعانى أغلبية النساء من الإصابة بمرض السرطان ولكنهن لسن على دراية بالمرض، نتيجة تغيرات في أعراضه المختلفة من امرأة إلى أخرى، ولكن أثبت الأطباء مؤخرًا أن تغير لون الإفرازات المهبلية لدي السيدات دليل على إصابتهم بالمرض الملعوب، وذلك وفقًا لما نشره موقع  ذا صن.

أوضحت دراسة أن اكتشاف الإصابة بمرض السرطان مبكرًا، تتيح الفرص في مسالة نجاح العلاج في حالات المرضي لإنقاذ أرواحهم، لذا فيجب على كل امرأة فحص جسمها من الداخل والخارج، لاكتشاف أي كتل أو تغييرات جديدة بالجسم  تصبح علامة علي الإصابة بالمرض .

أكدت الدراسة أيضًا أن تغير لون أو رائحة الإفرازات المهبلية لدي السيدات إشارة تدل على إصابتهن بمرض السرطان، لذلك فيجب عليهن الانتباه لتلك العلامات الدالة علي الإصابة بالمرض من أجل اكتشافه مبكرًا، وعلى الفور يجب الذهاب إلى الطبيب .

كما أشارت الدراسة إلى أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في المملكة المتحدة، حيث يتم إصابة حوالي 3200 شخص كل عام، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وفاة  حوالي 800 امرأة بسبب المرض كل عام.

وفي السياق ذاته قال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تعاني بعض النساء أيضًا من إفرازات مهبلية تنبعث منها رائحة كريهة وألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ"، ومع ذلك، فإن التغيير في رائحة الإفرازات لا يرجع دائمًا إلى السرطان .

علامات أخرى دالة علي المرض

نزيف مهبلي بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس
ألم في أسفل الظهر أو الحوض
ألم شديد في جانبك أو ظهرك ناتج عن كليتيك
إمساك
التبول أو التبرز أكثر من المعتاد
فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء
دم في بولك
تورم في إحدى أو كلتا الساقين
نزيف مهبلي حاد
 
 

مرض السرطان

سرطان الرحم

عنق الرحم

الامساك

افرازات مهبلية



الموضوعات المتعلقة

كيف يؤثر مرض السرطان على الخصوبة عند النساء؟ الفحص المنتظم ضرورة

الخميس، 12 يناير 2023 04:00 ص

فى شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدى.. نظامك الغذائى الأمثل خلال مرحلة العلاج

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص

فى شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. تعرف على عوامل الإصابة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:00 م

لا تتجاهل التعرق الليلى.. يربطه الخبراء بأخطر أنواع مرض السرطان

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص

ما هى أسباب مرض "سرطان الضفيرة المشيمية" الذى يصيب الأطفال؟

الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة