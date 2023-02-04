أصحاب البشرة البيضاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان

كتبت رانيا عامر

تعرض الشخص المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، تجعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض سرطان الجلد ، خاصة ذوي البشرة البيضاء، حيث تتلف الخلايا في الجلد وتسبب سرطان الجلد، وذلك وفقًا لما نشره موقع theconversation.

كشفت دراسة عن أن الأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضة بخطر الإصابة بمرض سرطان الجلد نتيجة قلة عنصر الميلانين لديهم، على العكس بالنسبة لذوي البشرة السمراء التي تحتوي عل عنصر الميلانين هو مثل الواقي الشمسي الطبيعي الذي يحمينا من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، لذا فإنهم الأقل في خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد.

وأوضحت الدراسة أن الأفراد ذوي البشرة البيضاء يقضون أوقات طويلة بالنهار في الهواء الطلق، وذلك يعرضهم لأشعة الشمس الضارة، وبالتالي الإصابة بمرض سرطان الجلد، مضيفة أيضًا أن معظم الدول الأفريقية تعاني من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية طوال السنة، فتلك البلاد أكثر عرضة لانتشار المرض بها، لذلك فيجب علي الأفراد المعرضين لخطر أشعة الشمس حماية انفسهم قدر المستطاع للحد من الإصابة بالمرض.

وفي ذات السياق فإن أشعة الشمس فوق البنفسجية تعرض الأشخاص أيضًا للإصابة بمخاطر صحية، وتجاعيد مبكرة، وتصبغات في البشرة، وتغيرات في لون الجلد، لذا فيجب علي المعرضين للشمس وضع واقٍ مناسب من الأشعة الضارة.



الوقاية من الشمس 1.الحماية من الشمس مهمة في جميع فصول السنة، وليس فقط في الصيف عندما تكون الشمس ساخنة. يمكن أن تكون الأشعة فوق البنفسجية الشمسية ضارة في المواسم الباردة.



2. استخدام الواقي من أشعة الشمس في أماكن مثل الشاطئ وعلي الرمل لحماية نفسك من التعرض للأشعة فوق بنفسجية.



3. يجب ارتداء الملابس التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم (الذراعين والجسم والساقين)، وارتداء النظارات الشمسية وقبعة. تساعد هذه الحواجز المادية على منع معظم الأشعة فوق البنفسجية الشمسية من الوصول إلى بشرتك.



4.الملابس ذات الألوان الفاتحة توفر حماية أقل من أشعة الشمس مقارنة بالألوان الداكنة ، والتي تمتص المزيد من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية.