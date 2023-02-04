تطوير ورفع كفاءة 6 شوارع وميدان البنوك بحى الكوثر فى سوهاج بتكلفة 3 ملايين جنيه

سوهاج عمرو خلف

بدأت الوحدة المحلية لحي الكوثر، فى أعمال تطوير ورفع كفاءة 6 شوارع، بالإضافة إلى "ميدان البنوك"، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر، أن الأعمال الجارية تشمل تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية وعددها 6 شوارع، وتطوير ميدان البنوك، أحد الميادين الرئيسية بالحى، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل إنشاء أرصفة جديدة، وتركيب البردورات، وتركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة بثلاثة جهات لكل شارع، فضلا عن إنشاء أحواض للزراعة، وزيادة المساحات الخضراء، وزراعة أشجار الزينة، ومدها بشبكة رى، لافتا إلى أنه جاري متابعة الأعمال حاليا بشارع " أبو بكر الصديق "، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قد استقبل فى وقت سابق، وفد وزراة التنمية المحلية لمشروع "أيادي مصر"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وعلى رأسهم هدير أشرف مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ومريم سراج الدين مدير مشروع "أيادي مصر" بالوزارة، وذلك خلال زيارة للمحافظة لإقامة ورشة عمل تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية، ضمن خطة دعم التكتلات الاقتصادية بسوهاج، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بوفد وزارة التنمية المحلية، معربا عن تقديره لما تقوم به منصة "أيادي مصر" في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظة، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لأصحاب تلك الحرف، وأنشطة منصة "أيادي مصر" لتدريبهم على الارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذي يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، متمنيا تحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي لأصحاب تلك الحرف، والحفاظ عليها كإحدى السمات التراثية المميزة لمحافظة سوهاج.



جانب من تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع



جانب من تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع



جانب من تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع



جانب من تركيب بلاط الانترلوك فى الشوارع