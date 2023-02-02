لجنة تسيير "برنامج تنمية الصعيد": 16.3 مليار جنيه استثمارات لتمويل 4453 مشروعا

كتب على عبد الرحمن

ترأست الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماع مصغر للجنة تسيير البرنامج وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس قطاع الصناعة والتجارة بوزارة التخطيط، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط وعدد من قيادات الوزارتين، فى إطار متابعة التقدم فى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفى ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولى على المد الزمنى للبرنامج بدون تكلفة إضافية.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد من أجل توفير مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحسين جودة الحياه وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ فى تحقيق خطواته الناجحة، وتكذلك تحقيق رد فعل إيجابى على الأرض.

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه خلال شهر فبراير 2023 يكون قد مر على تشرف الوزارة بإدارة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خمس سنوات تقريباً، حيث بدأ التنفيذ الفعلى للبرنامج فى بداية عام 2018 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبدعم كامل من الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائب رئيس لجنة التسيير، وكافة الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى و الدكتور محمد معيط وزير المالية ، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تنمية وتطوير الموارد الذاتية المحلية للمحافظات من أهم الإصلاحات التى تم تطبيقها فى محافظتى سوهاج وقنا حيث تم العمل على عدد من الإجراءات المتكاملة على المستويين المركزى والمحلى وإيجاد إطار منظم للآليات المؤسسية لمأسسة عملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية وذلك بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية. كما أشار وزير التنمية المحلية إلى المساهمة فى مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتى سوهاج وقنا خلال العام المالى 2021/2022 مقارنة بالعام المالى 2020/2021 ، مشيراً إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعمل وزراتى التنمية المحلية والتخطيط بالتعاون مع الوزارات أعضاء لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسادة المحافظين فى الفترة القادمة على وضع خارطة طريق وطنية لهذه الإصلاحات والممارسات لضمان كفاءة واستدامة هذه الإصلاحات والتكامل فى تنفيذها.

خلال الإجتماع، أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية فى خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتى سوهاج وقنا ، وأكثر من 30 ألف من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وذلك من خلال الاستثمارات التى تم تنفيذها فى مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.

وأوضح الهلباوى أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجارى تنفيذها حوالى 16.3 مليار جنيه استخدمت فى تمويل 4453 مشروعا، من بينها 3961 مشروعا منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه ، والتى بدروها أسهمت فى زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدى 80%. كما أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الانشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة فى مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل، وإشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية فى مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.

وخلال الاجتماع تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلى المطورة خلال مؤتمر حكومى ليتم استعراض جميع الإصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها بشكل مبدئى فى محافظتى سوهاج وقنا وجارى تعميمها فى باقى محافظات الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التى تم تعميمها من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية فى 27 محافظة ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.

كما تم الاشارة خلال الاجتماع الى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولى وفى فى إطار استجابة البنك الدولى لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون فى أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023 ، مما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال فى مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التى تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تم التأكيد على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على لمشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى انه جارى مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تجريب العديد من الإصلاحات وجارى توسيع نطاقها/تعميمها على المستوى الوطني، بما فى ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطنى .

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتى أسيوط والمنيا من القرض للبدء فى عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.