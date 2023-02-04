تحرير 10 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار فى المنتزه بالإسكندرية

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة من شارع سلمان الفارسي وشارع مسجد النور، حيث تم اتخاذ إجراء 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدد 6 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار،و ذلك حيال 10 منشآت مخالفة من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة بحي المنتزة ثان.

وعلي صعيد آخر، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية ، وإزالة 105 حالات إشغال متنوعة، والتحفظ علي خلاطة مباني وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شارع عقل باشا والعيسوي وابو سلامة وخالد بن الوليد وشارع محمد نجيب سيدي بشر الترام وملك حفني بحري ، كما أسفرت الحملة عن مصادرة خلاطة نحلة من شارع 22 الفلكي والتحفظ علي« 105» حالات إشغال متنوع وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهما مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.