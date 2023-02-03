رفع كفاءة المسطحات الخضراء بحى المنتزه ثان ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

وأعلن حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، قيام إدارة الحدائق بالحى، بزراعة 80 نبات يوكا و كوكنتا ، بالاحواض بامتداد شارع جمال عبد الناصر، لاستعادة المظهر الجمالي والمردود البيئي المسطحات الخضراء,كما تم رفع فرع شجرة يوكا تتضرر من سوء الأحوال الجوية ، وتستمر أعمال تجميل المسطحات الخضراء في نطاق الحي, يأتى ذلك من منطلق الاعتناء بالنباتات والأشجار لما تمثله من مظهر جمالى بنطاق الحى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء

وعلي صعيد آخر ، شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة من منطقة المعمورة الشاطئ ، وتفقدت العديد من المحال التجارية ، وتم تحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ، وكذلك 1 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و ذلك حيال 9 منشآت مخالفة من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.



زراعة أشجار ضمن مبادرة 100مليون شجرة



زراعة أشجار ضمن مبادرة 100مليون شجرة