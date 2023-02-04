اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بولندا: استقبال 9 ملايين و600 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

السبت، 04 فبراير 2023 12:01 م
بولندا: استقبال 9 ملايين و600 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن لاجئين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و600 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو (بولندا) - أن 21 ألف لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا أمس الجمعة، فيما غادر نحو 18 ألفا و700 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ليرتفع إجمالي العائدين إلى قرابة 7.8 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

 


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الحرب الروسية الاوكرانية



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