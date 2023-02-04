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بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا.. والرسوم 35 جنيها للمادة

السبت، 04 فبراير 2023 09:16 ص
بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة غدا.. والرسوم 35 جنيها للمادة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، غدا الأحد، في تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، ولمدة 15 يوما للمتعلم أو ولى الأمر.
 
وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته ببدء التظلمات اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير 2023، ولمدة 15 يوما للمتعلم أو ولى الأمر، محددا ضوابط وإجراءات التظلم على النتيجة على النحو الآتي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28/3/2023 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.
 
-يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
-بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.
 
 
 

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