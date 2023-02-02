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تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة للطلاب فى المدارس اليوم

الخميس، 02 فبراير 2023 12:11 م
تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة للطلاب فى المدارس اليوم امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 تم إتاحتها في المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

وأشارت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى:

http://gizaresult.com/

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

في المركز الأول (الدقي)، الثاني (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادي عشر (6 أكتوبر)، الثاني عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.


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