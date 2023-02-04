اليوم السابع
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السبت، 04 فبراير 2023 02:46 م
أكرم القصاص
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انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في التشيك بسبب الرياح العاتية

السبت، 04 فبراير 2023 02:38 م
انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في التشيك بسبب الرياح العاتية انقطاع الكهرباء
أ ش أ

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تسببت الرياح العاتية التي ضربت التشيك على مدار اليوم وأمس، في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين.

وأعلنت شركة "CEZ" للطاقة، أكبر موزع للكهرباء في جمهورية التشيك، عن حدوث العديد من الانقطاعات بسبب سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء؛ وذلك حسبما أفاد راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم السبت.

وأشار الراديو إلى أن إقليم "مورافيا-سيليزيا" هي المنطقة الأكثر تضررا جراء الانقطاعات، موضحًا أن منطقتي "هراديتش كرالوفي" و"بوهيميا الوسطى" من بين مناطق أخرى تضررت أيضًا.


انقطاع الكهرباء

التشيك

الرياح

انقطاع الكهرباء في التشيك



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