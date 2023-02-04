وقال وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن حزم المساعدات الجديدة تتضمن قدرات دفاع جوي مهمة ومضادة للطائرات بدون طيار لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن شعبها، بالإضافة إلى مركبات مشاة مدرعة والمزيد من المعدات التي تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخيرة المدفعية وصواريخ تقليدية وغيرها طويلة المدى لراجمة هيمارس المقدمة من الولايات المتحدة.

وأضاف: "بناءً على تفويض السلطة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أفوض اليوم سحبنا الحادي والثلاثين للأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس2021 بقيمة 425 مليون دولار".

وأشار بلينكن إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستخصص وزارة الدفاع الأمريكية 1.75 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية للمساعدة في تعزيز الجيش الأوكراني.

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل حشد جهود العالم لدعم أوكرانيا، قائلا: لقد شهدنا تضامناً لا يُصدق من حلفائنا وشركائنا ونقدر تضامن أكثر من 50 دولة مع أوكرانيا وهي تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

واختتم بيانه قائلا: يمكن لروسيا وحدها أن تنهي حربها غير المبررة اليوم، مشددا على أنه إلى أن يتحقق ذلك، سوف نقف متحدين مع أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.