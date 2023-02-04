المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن اتجار المتهم وشقيقه فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وفى أحد الأكمنة تم القبض على المتهمين، وهما يستقلان دراجة بخارية وبحوزة المتهم الأول 3 قطع حشيش كبيرة الحجم، كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة جنوب سوهاج، المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية. وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ح. ث" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز البلينا.