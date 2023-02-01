السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا. م"، و"ص.ث"، و"ج.ص"، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ح. ا" بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة أحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه بعد التعدى عليه بالضرب بعصا شوم بسبب خلافات بينهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.



كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ح. ث" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز البلينا.



تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة جنوب سوهاج، المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.