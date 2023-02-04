اليوم السابع
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"القومي للمرأة" ينظم يوما رياضيا ترفيهيا لسيدات دمياط لأول مرة.. صور

السبت، 04 فبراير 2023 02:01 م
"القومي للمرأة" ينظم يوما رياضيا ترفيهيا لسيدات دمياط لأول مرة.. صور جانب من الفعاليات
دمياط معتز الشربيني

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نظم المجلس القومى للمرأة فرع دمياط لأول مرة يوما رياضيا ترفيهيا للسيدات بدمياط، وخاصة الأمهات اللاتى يعانين من الإجهاد والضغط النفسى مع أبنائهن فى المذاكرة بعد انتهاء امتحانات الترم الأول، وشارك فى الفعاليات عدد كبير من سيدات دمياط مع اختلاف الأعمار.

وأصدر المجلس بيانا لمخاطبة المرأة الدمياطية جاء فيه عشان إنتى تهمينا قررنا تنظيم أول يوم رياضى للمرأة بدمياط اليوم السبت بداية من الساعة العاشرة صباحا بدمياط الجديدة، ويشمل ممارسة رياضة الجرى وركوب الدراجات والاسكوتر مع منح جوائز نهاية اليوم المتسابقات وتنظيم حفل ترفيهى نهاية اليوم وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

من ناحية أخرى نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة دمياط فعاليات برنامج التثقيف المالى من خلال دورة تدريبية بقرية (المحمدية/ كفر سعد) استهدفت الدورة التدريبية 34 سيدة.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وشمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

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