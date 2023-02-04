اليوم العالمي للسرطان.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون والمستقيم

كتبت ميرفت رشاد

سرطان القولون والمستقيم (CRC) هو سرطان شائع في جميع أنحاء العالم، إنه ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال وثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث يتم تشخيص أكثر من 1.4 مليون حالة سرطان جديدة كل عام، تبدأ معظم سرطانات القولون والمستقيم كنمو على بطانة القولون أو المستقيم، المستقيم هو الجزء السفلي من الجهاز الهضمي المسئول عن امتصاص الملح والماء من الطعام المتبقي الذي يمر عبر الأمعاء الدقيقة، يتم تخزين هذا الطعام المتبقي في المستقيم ويتم إخراجه كبراز من الجسم.

يُعرف نمو الخلايا السرطانية في القولون أو المستقيم بالزوائد اللحمية، يمكن أن تتطور بعض الأورام الحميدة إلى سرطان بمرور الوقت (عادة لسنوات عديدة)، ولكن ليست كل السلائل على هذا النحو، يتم تحديد احتمالية تطور الورم الحميدي إلى سرطان حسب نوع الورم، إذا تطور السرطان في ورم، فيمكن أن ينتشر إلى جدار القولون أو المستقيم بمرور الوقت، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

عوامل الخطر تشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل - السمنة، وقلة النشاط البدني، والأشخاص الذين يعانون من ريك من اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، والتدخين.

تشمل عوامل الخطر غير القابلة للتعديل الشيخوخة والتاريخ الشخصي للأورام الحميدة الغدية والتاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم والمتلازمات الموروثة والعرق. الأعراض المبكرة لسرطان القولون والمستقيم قد لا يسبب سرطان القولون والمستقيم أعراضًا واضحة على الفور ، ولكن إذا حدث ، فقد يتسبب في واحد أو أكثر مما يلي:

تغيير في عادات التبرز، مثل الإسهال أو الإمساك الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام .

حركة أمعاء لا تهدأ من خلال التبرز

نزيف في المستقيم مع دم أحمر فاتح

دم في البراز، ما قد يتسبب في ظهور البراز باللون البني الداكن أو الأسود

تقلصات أو ألم في البطن

ضعف وتعب

فقدان الوزن غير المرغوب فيه

في بعض الحالات، قد تؤدي سرطانات القولون والمستقيم غالبًا إلى نزيف في الجهاز الهضمي، في بعض الأحيان يمكن رؤية الدم في البراز أو جعله يبدو أغمق ومع ذلك، بمرور الوقت، يمكن أن يتراكم فقدان الدم ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض خلايا الدم الحمراء في الجسم.

خطوات للوقاية فحص سرطان القولون والمستقيم - الفحص هو عملية الكشف عن السرطان أو ما قبل السرطان لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض. من أكثر الأدوات فعالية للوقاية من سرطان القولون والمستقيم الفحص المنتظم لسرطان القولون والمستقيم.

تجنب عوامل الخطر القابلة للتعديل من خلال العيش بأسلوب حياة صحي وتجنب الممارسات غير الصحية.