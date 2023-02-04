الصحة: 542 مستشفى بالجمهورية ترصد الأمراض الوبائية وتتعامل معها

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم متابعة الأمراض الوبائية ووضع البرامج الخاصة بمكافحتها بالاضافة إلى البرتوكولات العلاجية.

وكانت وزارة الصحة كشفت عن فى توفير 10 لقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنه تم توفير إحتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجبارى من وزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى (خماسى، ثلاثى، كبدى ب رضع، كبدى ب كبار، ثنائى مدارس، لقاح توكسيد التيتانوس، ام ام ار، لقاح الكلب لقاح سحائى ثنائي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا "المركزات جاهزة للتعبئة" فى 123 يومًا وتم إنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

فى إطار توطين صناعة اللقاحات فى مصر قال أبرمت شركة فاكسيرا العديد من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع والتى من خلالها تقوم الشركة بتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من اللقاحات الاساسية حيث نجحت الشركة خلال الفترة السابقة فى التعاقد مع شركة معهد سيرم الهندية لإنتاج لقاحات خماسى وثلاثى وكبدى ب رضع وكبدى ب كبار وثنائى مدارس ولقاح توكسيد التيتانوس وام ر وام ام ار.

وتابع أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة حوالى 75 مليون جرعة وجارى البدء فى توريد العام المالى 2022/2023 بإجمالى 24,870 مليون جرعة وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من التعاقد وتعبئة أولى التشغيلات التجريبية للقاح الخماسى وبدء دراسات الثبات والذى يعد الأول من نوعه يتم إنتاجه محليًا فى أفريقيا، مع استكمال تعبئة التشغيلات التجريبية لجميع المنتجات الخاضعة للإتفاقية.