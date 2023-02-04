السيطرة على حريق بمنزل فى إحدى قرى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية دروه في مركز ملوي ، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، فيما استقبلت مستشفى التأمين الصحي، شخصا مصابا بكسور، سقط من سلم داخل منزله في قرية إطسا بسمالوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني داخل منزل رضا عبد النور بركات الكائن بقرية بني خالد بالوحدة المحلية لدروه في غرب مركز ملوي.

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاوره وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، فيما إنحصرت الخسائر المادية عي احتراق بعض محتويات وأثاث الشقة، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

علي جانب آخر، تلقي مأمور مركز شرطة سمالوط شرق بلاغا، من مستشفي التأمين الصحي بوصول عيسي سلامه 42 عاما، مقيم بقرية إطسا مصابا باشتباه كسور.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من علو "سلم" داخل منزله، الكائن بقرية إطسا بالوحدة المحلية للبيهو، بسبب اختلال توازنه، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.