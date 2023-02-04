السفير الروسى لدى أوتاوا: موسكو سترد على العقوبات الكندية الجديدة

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أكد السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليج ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا على مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الصحفيين والفنانين.

وقال ستيبانوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة - "سيكون هناك رد، نحن دائما نتصرف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الفنانين الروس، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية".