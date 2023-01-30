التموين: توريد 1.4 مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج 139 طن سكر حتى الآن

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من شركة السكر والصناعات ‏التكاملية حول نسب توريد قصب السكر والمنتج منه، و أن نسب التوريد من بداية الموسم ‏وحتى الآن وصلت إلى مليون و400 ألف طن، قصب وان انتاج 139 ألف ‏طن سكر.

وأكد اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى ‏لشركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه من المتوقع وصول ‏نسب التوريد هذا العام إلى 8 ملايين طن قصب سكر لإنتاج ما ‏يصل إلى 830 ألف طن سكر هذا العام، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين، و ‏أن نظام التحول الرقمى وميكنة التعامل مع المزارعين قد ‏ساهم فى ذلك تماما من خلال صرف مستحقات المزارعين من ‏خلال ماكينات الحاسب الآلى مؤكدا أن رفع ‏أسعار التوريد هذا العام جاء بعد توجيهات الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى وان ذلك ساهم فى زيادة عمليات التوريد.

وقال احمد كمال ‏المتحدث الرسمى معاون الوزير أن جميع مصانع قصب ‏السكر تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الكميات الموردة يومياً من ‏قصب السكر، و أن ما يتم إنتاجه من قصب السكر يتم ‏ضخه للمواطنين على بطاقة الدعم يصل إلى 120 الف طن ‏شهريا لأكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم.‏