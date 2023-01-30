التموين: توريد 1.4 مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج 139 طن سكر حتى الآن

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركة السكر والصناعات التكاملية حول نسب توريد قصب السكر والمنتج منه، و أن نسب التوريد من بداية الموسم وحتى الآن وصلت إلى مليون و400 ألف طن، قصب وان انتاج 139 ألف طن سكر.
وأكد اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية ، أنه من المتوقع وصول نسب التوريد هذا العام إلى 8 ملايين طن قصب سكر لإنتاج ما يصل إلى 830 ألف طن سكر هذا العام، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين، و أن نظام التحول الرقمى وميكنة التعامل مع المزارعين قد ساهم فى ذلك تماما من خلال صرف مستحقات المزارعين من خلال ماكينات الحاسب الآلى مؤكدا أن رفع أسعار التوريد هذا العام جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وان ذلك ساهم فى زيادة عمليات التوريد.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير أن جميع مصانع قصب السكر تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الكميات الموردة يومياً من قصب السكر، و أن ما يتم إنتاجه من قصب السكر يتم ضخه للمواطنين على بطاقة الدعم يصل إلى 120 الف طن شهريا لأكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت عن ممارسة محدودة رقم 9 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس 2023 .
و تستمر معارض "أهلا رمضان "فى العديد من المحافظات فى طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية كما تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع أهلا رمضان بكافة السلع الغذائية أول بأول، كما تنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما تشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.
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