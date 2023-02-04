إصابة طفلين فى حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل، طفلان بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم إثر اصطدامهما بتروسيكل أثناء عبورهما الطريق بمركز كوم حمادة بالبحيرة .

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث عبور مشاة بقرية بيبان مركز كوم حمادة، وأسفر عن إصابة "محمد ع ب" 4 سنوات كوم حماة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وياسين م ب 3 سنوات، كوم حمادة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت مؤخرا إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث تصادم سيارة مسرعة أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادث سير بمركز أبو حمص أسفر عن مصرع فتاة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الزراعى.

وبالفحص تبين مصرع "ندى.ي.أ" 18 سنة - مقيمة بمركز أبوحمص إثر اصطدامها بسيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام كوبرى مشاة دسونس مركز أبو حمص، وتم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.