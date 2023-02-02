اليوم السابع
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ضبط 5 أشخاص بالبحيرة لقيامهم بمعاكسة الفتيات والتعدى عليهن بالطريق العام

الخميس، 02 فبراير 2023 11:57 ص
ضبط 5 أشخاص بالبحيرة لقيامهم بمعاكسة الفتيات والتعدى عليهن بالطريق العام معاكسة الفتيات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين بمشاهدته 5 أشخاص مستقلين (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") وقيام أحدهم بالقيادة برعونة ، وكذا معاكستهم الفتيات والتعدى عليهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم ( 5 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبحوزتهم المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعة معاكسة الفتيات والتعدى عليهن على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


معاكسة الفتيات

البحيرة

التعدى على الفتيات

التحرش

الطريق العام



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