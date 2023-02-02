ضبط 5 أشخاص بالبحيرة لقيامهم بمعاكسة الفتيات والتعدى عليهن بالطريق العام

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين بمشاهدته 5 أشخاص مستقلين (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") وقيام أحدهم بالقيادة برعونة ، وكذا معاكستهم الفتيات والتعدى عليهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم ( 5 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبحوزتهم المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعة معاكسة الفتيات والتعدى عليهن على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.