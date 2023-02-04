أمن سوهاج يكشف غموض العثور على سائق توك توك به جرح ذبحى في الرقبة بطما

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض تعرض طفل يعمل سائق توك توك لعملية ذبح بالرقبة، مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى المركزى بطما، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شاب أخر يقيم بدائرة مركز شرطة طما تم ضبطه وأعترف بإرتكابه للواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة سائق توك توك بجرح ذبحى بالرقبة أعلى كوبرى طما العلوى وتم نقله إلى المستشفى المركزى التي قامت بإحالته للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ونائبه ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما ومعاونيه بورود من المستشفى المركزى بطما بوصول طفل يعمل سائق توك توك مصابا بجرح ذبحى بالرقبة ومازال على قيد الحياة .

ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها ومن خلال السير في خطة البحث الهادفة ومن خلال تنشيط المصادر السرية وإتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من منطقة الحادث والطرق المتوقع مرور التوك توك وقاده .

وبسؤال المجنى عليه قام بالإدلاء بأوصاف الشاب الذى قام باستقلال التوك معه حيث أشار أنه قام باستقلال التوك توك معه من مركز صدفا وطلب منه التوصيل إلى مدينة طما وعقب الوصول طلب منه الصعود أعلى الكوبرى العلوى وأثناء تواجده بالخلف أخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبحه من الرقبة وفر هاربا بالزراعات المجاورة للكوبرى.

ونظرا للتطبيق الجيد لخطة البحث تم التوصل إلى الجانى وتبين أنه شاب يقيم بإحدى قرى طما والذى بمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة وبمواجهته بالمجنى عليه تعرف عليه وعلل المتهم إرتكابه الواقعة بهدف سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.