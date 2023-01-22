العثور على طفل حديث الولادة فى سوهاج.. وتحريات مكثفة للتوصل إلى أسرته

سوهاج - محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، جهودها من أجل التوصل لأهلية طفل رضيع عثر عليه ملفوفا ببطانية أطفال بدائرة قسم أول سوهاج، وتم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام، والتي ورد تقريرها يفيد بأنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أيام ومربوط الحبل السري والحالة العامة للطفل مستقرة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بعثور سائق على طفل حديث الولادة على جانب الطريق، ولم يتعرف عليه أحد، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، ومفتش مباحث القسم، وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، ورد بلاغ لقسم أول شرطة سوهاج من أحمد م ا ط 26 سنة سائق، بعثوره علي طفل على جانب الطريق بذات الناحية، وتبين أنه ذكر يرتدي ملابسه وملفوف ببطانية أطفال.

تم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفي سوهاج العام، والتي ورد تقريرها يفيد بأنه يبلغ من العمر حوالي ثلاثة أسابيع مربوط الحبل السري، والحالة العامة للطفل مستقرة، وتم عمل نشرة بأوصاف الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.