6 أطعمة صحية لازم تاكلها بشروط عشان ما تبقاش ضارة

كتبت ميرفت رشاد

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي وأنماط الأكل الجيدة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة. ولكن هناك بعض الأطعمة التي نعتبرها صحية يمكن أن تصبح خطرة إذا تناولت الكثير منها ، أو إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح، وإليك الأطعمة الصحية التي يمكن أن تشكل تهديدًا سامًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-الأرز البني

يمكن اعتبار الأرز البني من الحبوب الكاملة كثيفة العناصر الغذائية ، ولكن قد يحتوي هذا المخزن الأساسي المليء بالألياف أيضًا على الزرنيخ غير العضوي ، فإن التعرض المستمر للزرنيخ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 ، وكذلك سرطان الجلد والمثانة والكبد.

2-المحار

قد يشكل بلح البحر والمحار وسرطان البحر والجمبري ، وما شابه ذلك تهديدًا سامًا على صحتك اعتمادًا على ما تستهلكه ، وأكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، أن السموم تنشأ في الكائنات البحرية الصغيرة التي يتم تناولها وتتركز بواسطة المحار.

يمكن أن تشمل أعراض تسمم المحار التهاب المعدة والأمعاء ، والدوخة ، والارتباك ، والخمول ، وفقدان الذاكرة قصير المدى ، والإسهال ، والغثيان ، والقيء ، وآلام البطن ، وفي الحالات الأكثر خطورة ، صعوبة التنفس ، والنوبات ، والغيبوبة .

3- جبن غير مبستر

يمكن أن يكون الجبن غير المبستر سامًا لأنه بدون التعقيم الذي توفره البسترة، يمكن أن يكون الجبن طبق يحتوى على الأمراض والبكتيريا التي تنقلها الأغذية المضيفة مع عواقب وخيمة محتملة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، فإن داء العطيفة هو "السبب البكتيري الأكثر شيوعًا لمرض الإسهال .

4- الفاكهة ذات النواة الحجرية



أنت تعلم بالفعل أن تناول كمية كبيرة من نوى الكرز المطحون يمكن أن يكون سامًا بالتأكيد، الكرز والفواكه ذات النواة مثل الخوخ والمشمش يمكن أن تكون سامة لأنها تحمل مركبات السيانوجين التي يمكن لجسمك تحويلها إلى سيانيد الهيدروجين السام ، يُقال إن خطر تسمم السيانيد ناتج عن استهلاك النواة .

5- العسل



عل الرغم من أن العسل يمكن أن يوفر عددًا من الفوائد الصحية ، إلا أن العسل غير المبستر ، يمكن أن يحتوي هذا المُحلي على قلويدات سامة يمكن أن تسبب الصداع والدوار والغثيان والقيء، يمكن أن يكون العسل أيضًا عرضة لتلوث المعادن الثقيلة من الزرنيخ والزئبق والكادميوم والرصاص.

بالنسبة للرضع على وجه الخصوص ، يمكن أن يكون العسل محفوفًا بالمخاطر. هذا لأن العسل يحتوي على بكتيريا تسمى C. botulinum التي يمكن أن تخلق سمًا في أمعاء الطفل ، مما يتسبب في مرض نادر ولكنه مميت يسمى التسمم السُّجقي عند الرضع ، هذا هو السبب في أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) لا توصي بالعسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

6 - فشار الميكروويف



المواد الكيميائية الموجودة في الطلاء غير اللاصق الذي يبطن داخل أكياس الفشار بالميكروويف يمكن أن تظهر بطرق سامة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. أثناء طهي الفشار في الميكروويف ، تتحلل بطانة الأكياس بطريقة يمكن أن تلوث الحبوب المالحة بالداخل.

جميع أكياس الفشار في الميكروويف مبطنة بحمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) ، وهو مادة كيميائية سامة ، وتسبب اضطراب الغدد الصماء ويمكن أن يهدد الخصوبة، تدرج وكالة حماية البيئة الأمريكية PFOA كمادة مسرطنة، تم ربطها بسرطان الكبد والكلى والثدي والبروستاتا والغدة الدرقية والمثانة والمبيض.