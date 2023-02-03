اليوم السابع
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وسائل إعلام أمريكية: البنتاجون قد يلجأ إلى إسقاط المنطاد الصينى خلال ساعات

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:59 م
وسائل إعلام أمريكية: البنتاجون قد يلجأ إلى إسقاط المنطاد الصينى خلال ساعات الجيش الامريكى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن البنتاجون قد يلجأ إلى إسقاط المنطاد الصيني خلال الساعات المقبلة، بعد أن تأسفت السلطات الصينية عن دخوله للأجواء الأمريكية بالخطأ.

 

وتتعقب الولايات المتحدة ما يُشتبه أنه "منطاد" مراقبة صينى، بعد أن رصدته وهو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وقال مسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية إنهم واثقون من أن "منطاد الاستطلاع الذى يحلق على ارتفاع عال" يخص الصين، وقد شوهد أحدث مرة فى سماء ولاية مونتانا الغربية.

 

وردا على ذلك قالت الخارجية الصينية، إن المنطاد الذى رصد بالأجواء الأمريكية ذو طبيعة مدنية ومخصص للرصد الجوى والبحث العلمى، وحذرت الصين من التكهنات و"الضجيج" المثار حتى يتم التحقق من الحقائق.

 

ودعا عدد من المشرعين الجمهوريين الرئيس بايدن إلى الإسراع بإسقاط بالون التجسس الصيني المشتبه به فوق مونتانا.

 

وكتب السناتور الجمهوري توم كوتون على تويتر يوم الجمعة "على الرئيس بايدن أن يتوقف عن التدليل واسترضاء الشيوعيين الصينيين". "قم بإخراج البالون الآن واستغل حزمة التكنولوجيا الخاصة به، والتى يمكن أن تكون بمثابة ثروة استخباراتية."


البنتاجون

المنطاد الصيني

الصين

امريكا

الجيش الامريكى



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