اليوم السابع
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بكين ترد على واشنطن.. المنطاد المرصود بالأجواء الأمريكية مخصص للرصد الجوى

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:27 م
بكين ترد على واشنطن.. المنطاد المرصود بالأجواء الأمريكية مخصص للرصد الجوى الرئيس الصينى شين جين بنج
كتب عبد الوهاب الجندى

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تتعقب الولايات المتحدة ما يُشتبه أنه "منطاد" مراقبة صينى، بعد أن رصدته وهو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية إنهم واثقون من أن "منطاد الاستطلاع الذى يحلق على ارتفاع عال" يخص الصين، وقد شوهد أحدث مرة فى سماء ولاية مونتانا الغربية.

وردا على ذلك قالت الخارجية الصينية، إن المنطاد الذى رصد بالأجواء الأمريكية ذو طبيعة مدنية ومخصص للرصد الجوى والبحث العلمى، وحذرت الصين من التكهنات و"الضجيج" المثار حتى يتم التحقق من الحقائق.

ووفق "بى بى سى" فقد حلّق الجسم فوق جزر ألوتيان فى ألاسكا وعبر كندا قبل أن يظهر فوق مدينة بيلينغز فى مونتانا يوم الأربعاء الماضى.

 

 


بكين

واشنطن

منضاد الأجواء الأمريكية

أمريكا

الصين



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