وأشار حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إلى تمكن الجيش الروسي من صد هجوم صاروخي أوكراني على ستارودوبسكى فى مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، حيث تمكنت أنظمة الدفاعات الجوية من إسقاط أربعة صواريخ.