موسكو (أ ش أ)

أفادت سلطات مدينة دونيتسك بقصف القوات الأوكرانية المدنيين بـ 174 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وإلحاق أضرار فى مبنيين سكنيين.

وأشار حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إلى تمكن الجيش الروسي من صد هجوم صاروخي أوكراني على ستارودوبسكى فى مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، حيث تمكنت أنظمة الدفاعات الجوية من إسقاط أربعة صواريخ.

من جانب أخر أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 4 ضربات على مناطق تمركز القوات الروسية ودمرت طائرة روسية بدون طيار من طراز Merlin في آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية قصفت 3 مناطق تمركزت فيها القوة البشرية للجيش الروسي وموقع قيادة.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت على مدار أمس 4 ضربات صاروخية، بما في ذلك ضربتين على البنية التحتية المدنية في مدينة كراماتورسك ومنطقة دونيتسك، فضلا عن 5 غارات جوية ونفذت أكثر من 70 هجوما على أهداف مدنية في منطقتي خيرسون وميكولايف باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. وتسببت الضربات المعادية في مقتل وإصابة مدنيين.

وحذرت هيئة الأركان العامة من استمرار الضربات الجوية والهجمات الصاروخية الروسية على كامل أراضي أوكرانيا.