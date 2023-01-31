ففي كييف، قال دانيلوف - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا تتفهم جميع التهديدات والتحديات، وإن كييف تستعد للرد بقوة على هجوم محتمل تشنه روسيا.

وأكد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتفاوض مع زملائه الأجانب كل يوم بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وأن العمل مستمر كل يوم لتعزيز قدرات بلاده الدفاعية.

وأضاف أن أوكرانيا ستصمد " لأن الحرب في 24 فبراير من العام الماضي كان أكثر صعوبة..لم يعتقد أحد أننا قادرون على تحمل ضربة.. والآن الوضع مختلف تماما".

يذكر أن روسيا أعلنت بدء عملية عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022، ما قوبل بفرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم مساعدات عسكرية ومادية إلى أوكرانيا.

على الجهة المقابلة، أعلن عضو مجلس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا الموالي لموسكو فلاديمير روجوف، أن القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في المقاطعة وتراجعت إلى مواقع كانت معدة سلفا.

وقال روفوف، الذي يتزعم حركة "نحن مع روسيا" - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" - "قامت القوات الأوكرانية بالانسحاب من خط الدفاع الأول في كل مكان تقريبا من المقاطعة وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث.. الجيش الروسي تمكن لفترة من الوقت من إحباط خطط القوات الأوكرانية لشن هجوم في زابوروجيا، فقد تمكن جيشنا من تحرير خطوط جديدة وقام بالتمركز فيها ليتمتع حاليا بموقف تكتيكي واستراتيجي أكثر فائدة على جبهة زابوروجيا"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي استطاع تحرير وفرض سيطرته النارية على 9 مراكز سكنية في المنطقة.