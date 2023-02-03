موانئ البحر الأحمر: تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري لسنغافورة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و892 شاحنة و 108 سيارات من خلالها .
وأكدت الهيئة في بيانها الصباحي عن حركة الموانئ البحرية أن شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 372 شاحنة، و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 64000 طن بضائع ، 520 شاحنة و 94 سيارة .
ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينة SEARIDER وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة، والسفينتين امل ودليلة.
كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 350 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 راكب بموانيها .
وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أمس، عن الحركة البحرية بموانئها المختلفة، وتداول البضائع من صادرات وواردات بها، حيث أكد المركز الإعلامي للهيئة أن كان يوجد علي أرصفة الموانئ 9 سفن، تم تداول خلالها 11 ألف طن بضائع متنوعة
كما شملت حركة أمس تداول 655 شاحنة، و94 سيارة وتضمنت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و370 شاحنة و 10 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 285 شاحنة و 84 سيارة .
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