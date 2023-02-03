موانئ البحر الأحمر: تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري لسنغافورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و892 شاحنة و 108 سيارات من خلالها .

وأكدت الهيئة في بيانها الصباحي عن حركة الموانئ البحرية أن شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 372 شاحنة، و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 64000 طن بضائع ، 520 شاحنة و 94 سيارة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينة SEARIDER وعلي متنها 52000 طن فوسفات تصدير الي سنغافورة، والسفينتين امل ودليلة.

كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 350 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 راكب بموانيها .