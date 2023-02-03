محافظ بورسعيد يستقبل مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، المستشار الدكتور أحمد عبد السلام مستشار ورئيس لجنة التظلمات فى قانون التصالح، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في ملف التظلمات المقدمة من المواطنين الصادر لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع المستشار الدكتور أحمد عبد السلام، الموقف التنفيذي فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح في محافظة بورسعيد، وانتظام سير العمل، والتنسيقات بين الجهات المختصة بالعمل، مشيداً بجهود مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح في سرعة إنجاز العمل في هذا الملف المهم.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات، فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح، لسرعة نهو الملفات الخاصة بالتظلمات المقدمة من المواطنين الصادر ليهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح، موجها بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن البدء في تنفيذ ملاعب وساحات خضراء في المناطق التي تم رفع المخلفات المتراكمة بها، وذلك في جميع أحياء بورسعيد لتصبح متنفساً للشباب ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة، واستكمالا لأعمال التطوير و تحقيق الواجهة الحضارية في كل أحياء بورسعيد.

جاء ذلك في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة، وتماشياً مع خطة المحافظة لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري في كافة أنحاء مدينة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم البدء في إقامة ملعب في شارع سرحان بحي الزهور، وذلك بعد أن تم رفع كفاءة وتطوير الشارع على أعلى مستوى، ضمن الخطة الشاملة وغير المسبوقة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الملاعب الجديدة ستضفي مظهراً جمالياً في أحياء بورسعيد، يتماشى مع أعمال التطوير في الطرق الرئيسية والفرعية، ويساهم في القضاء على مشكلة تراكم المخلفات في العديد من المناطق، فضلاً عن أنه سيصبح ملتقى ترفيهي ورياضي للشباب، ويسهم في دعم القطاع الرياضي في محافظة بورسعيد.