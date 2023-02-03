محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب ومسطحات خضراء بديلة لمناطق المخلفات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن البدء في تنفيذ ملاعب وساحات خضراء في المناطق التي تم رفع المخلفات المتراكمة بها، وذلك في جميع أحياء بورسعيد لتصبح متنفساً للشباب ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة، واستكمالا لأعمال التطوير و تحقيق الواجهة الحضارية في كل أحياء بورسعيد.

جاء ذلك في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة، وتماشياً مع خطة المحافظة لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري في كافة أنحاء مدينة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم البدء في إقامة ملعب في شارع سرحان بحي الزهور، وذلك بعد أن تم رفع كفاءة وتطوير الشارع على أعلى مستوى، ضمن الخطة الشاملة وغير المسبوقة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الملاعب الجديدة ستضفي مظهراً جمالياً في أحياء بورسعيد، يتماشى مع أعمال التطوير في الطرق الرئيسية والفرعية، ويساهم في القضاء على مشكلة تراكم المخلفات في العديد من المناطق، فضلاً عن أنه سيصبح ملتقى ترفيهي ورياضي للشباب، ويسهم في دعم القطاع الرياضي في محافظة بورسعيد.

وفي سياق آخر، كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، العاملين بالإدارة العامة للادارة الاستراتيجية ( ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات) برئاسة دكتورة علا بهجت مديرة الإدارة ، وذلك تقديرا لجهودهم المتواصلة في متابعة وتنفيذ السياسيات الخاصة بالمشروعات التي تشهدها بورسعيد، والمشاركة الفعالة في خطط التنمية التي تجري على أرض بورسعيد.

كما كرم محافظ بورسعيد، العاملين بوحدة الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة، الدكتورة هبة صقر والدكتور محمد القفاص.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمجهودات الكبيرة للعاملين بالإدارة العامة للادارة الاستراتيجية ( ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات) بالديوان العام، وذلك لدورهم الكبير فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية غير مسبوقة، والعمل المتواصل لدعم خطط التنمية التي تجرى ببورسعيد، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بالخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للعاملين بإدارة التخطيط الاستراتيجي وذلك لفوز الإدارة العامة للادارة الاستراتيجية ( إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات)، بجائزة مسابقة _ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام _ والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023 على مستوى محافظات مصر حيث حصلت على حافز أداء بمبلغ وقدره( 16.9) مليون جنيه وذلك للاستفادة منه في دعم الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي الحالي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن كافة إدارات الديوان العام تستحق التكريم لما يبذلونه من جهود كبيرة، فضلا عن التطور الملحوظ في مستوى الأداء، وأشار محافظ بورسعيد ان الإخلاص في العمل والجهود المتواصلة والتعاون المثمر ساهم في إنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.