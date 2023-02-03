محافظ الوادى الجديد يعقد لقاء جماهيريا مع أهالى غرب الموهوب ويوجه بحل مشكلاتهم

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاءا جماهيرياً مع أهالى قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه الوحدة المحلية للمركز بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوي أزهري لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة، وتخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى وتوصيل خط مياه لها وذلك خلال شهر، وتكليف مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد العجز بالمعلمين بالمدارس.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها، والتوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من إرتفاع الأسعار، وسرعة توصيل المياه والكهرباء لأراض تقسيمات المواطنين، وصيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.
وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى مساء أمس الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الداخلة العام؛ للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.
وقرر المحافظ منح مكافأة تشجيعية قدرها 50 ألف جنيه لدعم احتياجات المستشفى وتشجيع الفريق الطبي والعاملين، تقديراََ لما تلاحظ من أداء متميز و إنضباط بالعمل داخل أقسام المستشفى، كما التقى بعدد من المرضى المتواجدين واطمئن منهم على مستوى الخدمة وعدم وجود أي معوقات.
وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة"مصرية ماركت"، وذلك للإطمئنان على توافر كافة السلع للحد من ارتفاع الأسعار والقضاء على الممارسات الإحتكارية، في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض أسعار اللحوم والسلع التموينية.
وشدد الزملوط على توفير كافة السلع الموجودة بالشركة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن توفير اللحوم الطازجة والخضروات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
كما تفقد المحافظ أعمال تطهير وتوسعة بركة الصرف الصحي؛ للإطمئنان على منسوب المياه بالبركة و تأمين المناطق والزراعات المحيطة.
وكلف الزملوط الوحدة المحلية بتدبير عدد معدات وحفارات إضافية لسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة، ودراسة إنشاء محطة معالجة ثلاثية لاستخدام مياه الصرف المعالج فى إقامة غابة شجرية؛ للحد من مخاطر زيادة منسوب المياه واستغلال مياه الصرف المُهدرة.
وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن فى بيان صحفي، أنه جرى تأمين المنطقة المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ببلاط بعد زيادة منسوب المياه ببعض أحواض المعالجة، دون وقوع خسائر أو وصول المياه لمناطق الزراعات، مشيراً إلى أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وقطاع الري بالمركز؛ لتأمين الجسور المحيطة بالبركة وحجز المياه، مشدداََ على المتابعة اللحظية للموقف للتعامل مع أي تطورات، وتشكيل لجنة لتعويض المزارعين في حال وجود خسائر.
وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، منطقة تنيدة القديمة غير المخططة لبحث تطويرها وإزالة مباني الخطورة على مساحة 18 ألف م2 واستغلالها في إقامة منشآت خدمية لصالح أهالي المنطقة ومنها دار مناسبات ومنتزه وملعب رياضي ، ووجه المحافظ بتخصيص منطقة خارج القرية كتعويضات للمواطنين، مع الحفاظ على المعالم التراثية التاريخية بالمنطقة مثل أقدم طاحونة ومنزل والتي تعد من أقدم معالم المحافظة.
كما وجه الزملوط بتجميل وتطوير مدخل منطقة آثار ما قبل التاريخ بدرب الغباري وعمل لاند سكيب لإضفاء لمسة جمالية.
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