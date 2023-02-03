محافظ الوادى الجديد يعقد لقاء جماهيريا مع أهالى غرب الموهوب ويوجه بحل مشكلاتهم

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها، والتوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من إرتفاع الأسعار، وسرعة توصيل المياه والكهرباء لأراض تقسيمات المواطنين، وصيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.

وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى مساء أمس الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الداخلة العام؛ للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.

وقرر المحافظ منح مكافأة تشجيعية قدرها 50 ألف جنيه لدعم احتياجات المستشفى وتشجيع الفريق الطبي والعاملين، تقديراََ لما تلاحظ من أداء متميز و إنضباط بالعمل داخل أقسام المستشفى، كما التقى بعدد من المرضى المتواجدين واطمئن منهم على مستوى الخدمة وعدم وجود أي معوقات.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة"مصرية ماركت"، وذلك للإطمئنان على توافر كافة السلع للحد من ارتفاع الأسعار والقضاء على الممارسات الإحتكارية، في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض أسعار اللحوم والسلع التموينية. وشدد الزملوط على توفير كافة السلع الموجودة بالشركة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن توفير اللحوم الطازجة والخضروات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.