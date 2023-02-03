محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح كسر "خط مازوت" بأبو سلطان

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، البلاغ الذي تلقته الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، اليوم الجمعة، من شركة أنابيب بترول أبو سلطان، والذي يفيد بحدوث كسر في خط أنابيب البترول الواصل بين محطة بترول أبو سلطان ومحطة توليد كهرباء أبو سلطان .

ووجه "بشارة" بسرعة التعامل الفوري مع البلاغ، والتنسيق بين الجهات المعنية بالحادث من خلال الشبكة الوطنية، والتي قامت بالتنسيق مع الحماية المدنية، الإسعاف، رئاسة مركز ومدينة فايد، شركة كهرباء القناة، وشركة أنابيب بترول أبو سلطان للتعامل الفوري مع الحادث.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء من الحماية المنية وسيارتين اسعاف، كما تم الدفع بفنيين متخصصين من شركات الغاز لإصلاح الكسر و فنيين من الطرق و النقل .

وبالتنسيق بين الجهات المذكورة تم عمل نفق استكشافي تحت الخط لاستبيان وجود كابلات من عدمه، و رفع الماسورة المتهالكة لاستبدالها باخري جديدة بطول 12 متر علي نفقة شركة البترول .

وتقوم شركة أنابيب البترول برفع ناتج الحفر وأعمال الصيانة وإصلاح أي ضرر احاط بشبكات المرافق بالمنطقة وأعمال إعادة الشيء لأصله علي نفقتها الخاصة.