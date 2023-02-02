"الكتلة البرلمانية" بالإسماعيلية في لقاء مفتوح مع محافظ الإقليم.. اعرف التفاصيل

ناقش الاجتماع، آليات إقامة معارض استهلاكية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة علي مستوي محافظة الإسماعيلية، تخفيفا عن كاهل المواطنين.

من جهته أكد اللواء محافظ الإسماعيلية، علي بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها اللذين يأتون على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

خلال اللقاء، أكد "عثمان" أنه يجرى حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة دونما أية استثناءات لأحد، مؤكدا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني الإسماعيلية، وفقا توجيهات القيادة السياسية واللواء شريف بشارة المحافظ.