قطع المياه غدا 12 ساعة بمدينة جمصة وبعض قرى بلقاس لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، انه سيتم قطع المياه غدا السبت الموافق 4 فبراير الجاري، من الساعة 6 صباحا الى الساعة 6 مساء من ذات اليوم عن مدينة جمصة وبعض قري بلقاس لاجراء اعمال الصيانة علي الخط المغذي لمحطة مياة الشرب بجمصه.

واضاف المحافظ ان المناطق المتأثرة بقطع هي مدينة جمصه بالكامل والمنطقة الصناعية بجمصه والسجن العمومي والامن المركزي ، كما تتأثر قريتي زيان والجزاير بمركز بلقاس بضعف ضغوط المياة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، ووجه "مختار" الي اللواء ضياء الدين قطب رئيس مدينة جمصه، واللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي، لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها.

وطالب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القري المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.