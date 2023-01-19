مياه الدقهلية تواصل فعاليات القافلة المائية بقرية الشناوى للتوعية بترشيد استهلاك المياه

الدقهليه شريف الديب

استمرت اليوم فاعليات القافلة المائية بقرية الشناوى - مركز شربين بمحافظة الدقهلية؛ والمُنفذ بها مبادرة حياة كريمة، ومقرها مركز شباب القرية، والتى يتم تنفيذها فى إطار الحملة التى تتبناها شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحت شعار "كل نقطة بتفرق" تحت رعاية المهندس خالد نصر؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الدقهلية.

واستمر فريق التوعية فى تنفيذ الأنشطة المتنوعة بالقرية من عقد زيارات منزلية وحملات طرق أبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي للحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي، وسحب عينات مياه الشرب من منازل المواطنين وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب من خلال قطاع المعامل والجودة بالشركة للإطمئنان على سلامة وجودة المياه، وكذا تقديم خدمة تطهير الخزانات للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الألعاب الترفيهية كلعبة السلم والثعبان، وورش تلوين للأطفال، كذلك تقديم الهدايا العينية، ومطبوعات التوعية، للتأكيد على الرسائل المقدمة من خلال تلك الأنشطة، القاء دروس دينية عن ضرورة وأهمية الترشيد.

وفى هذا الإطار يتم عمل استطلاع رأي ميداني لمعرفة أراء المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة لمعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية بالقرية لديهم، وحصر المشكلات الخاصة بهم لحلها، لحرص الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.