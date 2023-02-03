طرق الإبلاغ عن التجار الجشعين ومحتكرى السلع فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجارى ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت المحافظة أنه يتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وأتاحت محافظة الجيزة، 45 منفذا ثابتا ومتنقلا في المراكز والأحياء والقرى؛ لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، مناشدة المواطنين بشراء احتياجاتهم الأساسية من السلع من خلال تلك المنافذ؛ لمواجهة جشع بعض التجار.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير قطع أراضي بالتعاون مع كافه الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامه الشوادر والمنافذ السلعية عليها لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.