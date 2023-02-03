ضبط 1700 مخالفة تموينية بدمياط خلال شهر يناير

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، عن ضبط 1796 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يناير الماضي، بينها منها 115 مخالفة خاصة بالمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات والتصرف فى أجولة الدقيق المدعم أوتجميعها بغرض البيع فى السوق السوداء "ويستحق عنها فروق أسعار تمثل فرق الدعم لصالح هيئة السلع التموينية بمقدار نصف مليون جنية".

كما تم ضبط 1681 مخالفة متنوعة داخل الأسواق بين عدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لإخفاء داخل مخازن سرية تابعه للمحل وعدم الإفصاح عنها

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم ضبط 14 مخالفة فى مجال مكافحة التدليس والغش التجارى لضبط مصنعات لحوم و دواجن لاتصلح للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى 11 مخالفة أخرى ضد بعض البدالين لمخالفة ضوابط صرف المقررات التموينية.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم تحرير عدد 743 محضر ضد للمزارعين الممتنعين عن توريد الارز خلال الموسم المنقضى وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتصرف، مؤكدا استمرار جهودها فى ضخ كميات من الأرز الابيض بمعدل 100 طن أسبوعيا بالأسواق ومعارض أهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة، لافتا إلى أنه تم توزيع تلك الكميات على 10 شوادر متفرقة على كافة أنحاء المحافظة، "مدينة دمياط، دمياط الجديدة، كفر سعد، الزرقا، الروضة، ميت ابو غالب عزبة البرج، السرو، رأس البر"، موضحا أنه جارى الإعداد لعدة منافذ أخرى بمدينتى فارسكور وكفر البطيخ.

وأكد وكيل تموين دمياط، استمرار حملات التموين لضبط الأسواق، ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالاعلان عن اسعار السلع وتوفيرها أمام الجمهور، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة فى انتظار المخالفين، مطالبا بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها من خلال أرقام تلقى شكاوى المواطنين المعلن عنها للتعامل الفورى معها.