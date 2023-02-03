اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 فبراير 2023 11:41 ص
سوق على مهلك.. المرور تحرر 16 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملات مرور، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (90570) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (16227) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الداخلية في ضبط (310) مخالفة السير بدون تراخيص و(3) دراجة نارية مخالفة و(24) مخالفة موقف عشوائى و(65) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

مرور

حوادث

حوادث الطرق

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة