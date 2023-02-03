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المرور: متابعة لحظية لحركة السيارات بسبب تغيرات الطقس

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:30 ص
المرور: متابعة لحظية لحركة السيارات بسبب تغيرات الطقس حركة السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تتابع الإدارة العامة للمرور بصفة دورية حركة السيارات أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات سواء الزراعية أو الصحراوية، لرصد أى معوقات مرورية ولتسيير حركة المركبات بشكل دورى، وسط متابعة مستمرة لحالة الطقس والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية، بسبب تغييرات الطقس سواء هطول الأمطار أو ظهور الشبورة أو الرياح، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بالكامل.
 
وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الكاميرات المنتشرة بالمحاور مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات المختلفة.
 
كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال، ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

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