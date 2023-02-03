زراعة كفر الشيخ: حصلنا على المركز الأول في نسبة إدخال الحصر على المنظومة إلكترونيا

وأضاف عربية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم زراعة 214 ألف و886 فدان مزروعة بالقمح و108 ألف مزروعة بمحصول البنجر، مؤكداً أن هناك استمرار حال الاستنفار لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، إضافة لاستمرار الانشطة الارشادية، لزيادة إنتاج محصول القمح، واستمرار لجان المتابعة للمرور على الجمعيات الزراعية، واستمرار حملات مكافحة الآفات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، ومكافحة سوسة النخيل، فلينا نخيل مثمر وفسائل نخيل ذكور، مؤكداً أن الأسمدة الآزوتية متوفرة بالجمعيات الزراعية.