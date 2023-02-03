وقال ميشوستين - فى كلمته خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولى السنوى للرقمنة "ألماتى 2023" المنعقد تحت شعار "الشراكة الرقمية في الواقع الجديد" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بالنسبة لغالبية البرمجيات الأجنبية فحوالي 85% منها لها نظائر روسية، لقد بدأنا في إعدادها وفقا للاحتياجات المحددة للشركات والصناعات فى روسيا" ، مؤكدا على دعم إنشاء منتجات برمجية جديدة.

وأضاف أن وجود نظام رقمي لممرات النقل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهل الحركة الحرة للبضائع، لذلك يجيب أن يكون تبادل المستندات الجمركية إلكترونيا لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة للمتخصصين الأجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن تسعى جاهدة من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية ، لافتا إلى أن التوقعات السلبية حول استقرار الاتحاد الاقتصادى الأوراسى لم تتحقق.

واقترح ميشوستين تطوير نظام لمجمعات تكنولوجيا المعلومات في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، داعيا إلى زيادة التفاعل بين أنظمة الدفع في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تم إنشاؤه مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها ، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

من ناحية أخرى، أكد المدير العام لشركة (روس آتوم) الحكومية الروسية الكسيه ليخاتشوف أن الوضع في محطة زاباروجيا للطاقة النووية لم يتجاوز المرحلة الحرجة حتى الآن على الرغم من عدم تعرضها لقصف خلال الأسابيع الماضية.

وقال مدير المحطة "كانت هناك محاولات من الطائرات المسيرة الأوكرانية للدخول إلى أجواء المحطة"، لافتا إلى أن المحطة لا تولد الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي لكن عدد من مفاعلاتها تولد طاقة حرارية فقط.

وتعد محطة زاباروجيا أكبر محطة نووية في أوروبا، وقد تعرضت مرارا لقصف من جانب القوات الأوكرانية.

وفي سياق آخر، قال ممثل شركة (غازبروم) الروسية إن الشركة تصدر الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا بحجم 30.7 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، وهو ما يزيد بنسبة 4% عن اليوم السابق.

وأضاف أنه تم رفض طلب الضخ عبر سوخرانوفكا من الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 20% قبل يومين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال إن "غازبروم " تضخ الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 30.7 مليون متر مكعب اعتبارا من اليوم ، وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا"، وبالتالي ، انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 29% عما كانت عليه في أوائل عام 2023.