اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 08:38 م
أكرم القصاص
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روسيا تلغي إسهامها المالي في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الأممية

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:48 م
روسيا تلغي إسهامها المالي في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الأممية رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين
وكالات

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أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قرارا يقضي بوقف روسيا إسهامها في تمويل اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب "روسيا اليوم"، جاء في القرار "تم قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية المتفق عليه مع وزارة المالية الروسية، عدم دفع الاشتراكات المالية الروسية للجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة لعام 2022".

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الخارجية الروسية إبلاغ أمانة اللجنة بالقرار.

وأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" مؤخرا مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، في إطار العقوبات الجوابية المتدرّجة التي تفرضها روسيا ضد الدول الغربية.

 

روسيا

رئيس الوزراء الروسي

ميخائيل ميشوستين

وزارة الخارجية الروسية

الأمم المتحدة



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