رئيس مصر للطيران يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى لإفريقيا والشرق الأوسط

كتب محمود عبد الغني

استقبل المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، كامل العوضى نائب رئيس الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بمقر الشركة من منطلق تعزيز سبل التعاون بين الإياتا ومصر للطيران.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات الهامة ومستجدات صناعة النقل الجوي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وكذلك التحديات التى تواجه شركات الطيران مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها علي إيرادات شركات الطيران ، كما تم استعراض مجالات أمن وسلامة الطيران.

وناقشا الجانبان دور مصر للطيران وتماشيها مع أهداف الإياتا للدفع بحركة النقل الجوي وكذلك المؤشرات المستقبلية للنهوض بشركات الطيران لتطوير صناعة النقل الجوي.

ومن جانبه أشاد العوضى باللقاء المثمر وأكد أن هذا اللقاء يعكس التعاون الوثيق بين الناقل الوطني مصرللطيران والإتحاد الدولي للنقل الجوي خاصة فيما يتعلق بالإستفادة من خبرات الإياتا فى خدمة المسافرين حول العالم، كما أكد أن الإتحاد الدولي يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث الشركة في مختلف الأنشطة.