خدمة جديدة للسيدات العجائز داخل الحرم.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل المسجد الحرام مصلى خاص بالمسنات، ويوفر داخل المصلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن، ويقع المصلى في الدور الأرضي، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير الجفري أن افتتاح مصلى مخصص لكبيرات السن بالمسجد الحرام يأتي من أجل راحة قاصدات البيت الحرام والتسهيل عليهن لأداء عباداتهن، وهو تجويد للخدمات النسائية وتعبيرا عما تتمتع به من مكانة عظيمة فى المجتمع.

وقالت ، إن تخصيص مصلى للمسنات ما هو إلا خطوة رئيسية لتحقيق الرسالة التي تعمل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عليها وهي الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي وقاصدات بيت الله الحرام.

وأكدت خلال تدشينه، أن المصلى يأتي أحد الخدمات التي تهتم بها الوكالة في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام، وخلال تدشين المصلى تم تقديم الوجبات وماء زمزم ومصاحف وكسوة شتاء لقاصدات المصلى.